Буде перегравання: "Челсі" з Мудриком не зміг перемогти "Астон Віллу" в Кубку Англії (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграв унічию з "Астон Віллою" в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 0:0 .

На старті зустрічі підопічні Унаї Емері зуміли вразити ворота господарів, але гол Дугласа Луїза на 12-й хвилині було скасовано після втручання VAR через гру рукою.

За весь поєдинок "Челсі" завдав 10 ударів проти 13 в "Астон Вілли" (у площину воріт – 4:5). За очікуваними голами (xG) підопічні Маурісіо Почеттіно були дещо гіршими – 0,69 на 1,09, хоча переважали "левів" у володінні м'ячем – 57% на 43%.

Однак забити бодай один гол у цьому матчі жодній з команд не вдалося. Відтак на них чекає перегравання – зустріч відбудеться в лютому на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі.

Зазначимо, що Мудрик розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 77-й хвилині, замінивши Ноні Мадуеке.

Огляд матчу "Челсі" – "Астон Вілла"

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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