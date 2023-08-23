"Буде приємно побачити перемогу": Джошуа зізнався, за кого вболіватиме в бою Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від прийдешнього бою між володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF, українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

За словами Джошуа, він хотів би, аби перемогу у цьому поєдинку здобув його співвітчизник.

Ей Джей наголосив, що це надважка вага, а тому навіть один точний удар може дозволити Дюбуа нокаутувати українця.

"Я дуже поважаю Усика, мені він дуже подобається. Я знаю, як важко працює цей хлопець. Його успіх прийшов не через удачу, він прийшов завдяки наполегливій праці. Але буде приємно побачити перемогу Дюбуа. Заради його батька. Я думаю, що для них це мрія.

Ви знаєте, що я маю на увазі, і все, через що він пройшов. Це буде як момент Френка Бруно, якщо ви розумієте, що я маю на увазі.

Так, я даю шанс Дюбуа у цьому бою. Якщо Усик пропустить потужний удар, усе може закінчитися. Це надважка вага, тут ви маєте справу із серйозними, важкими ударами, і тому я даю Дюбуа шанс панчера", – сказав Джошуа у коментарі iFL TV.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик похвалився чудовою формою перед боєм з Дюбуа.

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