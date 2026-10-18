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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Буде розмова з президентом": тренер "Динамо" прокоментував поразку від "Полісся" в УПЛ

Ігор Костюк дав коментар після матчу в Житомирі, який його команда програла, хоча від 5-ї хвилини перебувала в більшості.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ігор Костюк

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував поразку від житомирського "Полісся" в матчі дев'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився вольовою перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Уже на 5-й хвилині зустрічі команда Руслана Ротаня залишилося в меншості через вилучення воротаря Олега Кудрика. Утім, це не завадило житомирцям здійснити камбек і удесятьох тричі вразити ворота голкіпера "біло-синіх" Руслана Нещерета.

"Напевно, вилучення в "Полісся" зіграло злий жарт. "Полісся" добре вміє грати на контратаках. На жаль, ми не були агресивними, пропускали ці контратаки, програли боротьбу, підбирання, і це вплинуло на результат.

Вилучення збило план, ми не були мобільними в захисті, не перебудовувалися, програвали боротьбу, підбирання, припускалися помилок в нападі, давали супернику виходити в швидкі атаки, це призвело до стандартів, з яких ми пропустили два голи. Пенальті та кутовий. Потім розкрилися і "Полісся" добре цим скористалося.

Ми наголошували, що потрібно більше концентрації, коли суперник грає в меншості. Бо секунда розслабеності дає моменти, які не дограєш до кінця. Вважають, що коли в суперника на одного гравця менше, то можна десь не дограти, і це вплинуло на результат.

Це морально-психологічна проблема. Вилучення дало впевненість, але не дало агресії. Перші хвилини була агресія, а потім якась розслабленість зіграла злий жарт.

Зараз буде розмова з президентом щодо подальшої співпраці. Ми робили все від нас залежне. Ми готові до будь-яких сценаріїв. Хотіли перебудувати команду, але буде розмова", — сказав Костюк в ефірі UPL.TV.

Після цієї перемоги "Полісся" (22 очки) зберегло друге місце в турнірній таблиці УПЛ — житомирці на 2 бали відстають від "Шахтаря", який лідирує. "Динамо" з 16 пунктами і матчем у запасі залишилося на третій позиції.

У наступному турі УПЛ "вовки" приймуть "Оболонь", а "біло-сині" вдома зіграють з "Кудрівкою". Обидва поєдинки заплановано на 23 жовтня.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" переміг "Колос" і зміцнив лідерство в УПЛ.

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