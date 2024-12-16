"Буде складніше": Усик зізнався, чи планує нокаутувати Ф'юрі в реванші

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання, чи намагатиметься у прийдешньому бою-реванші нокаутом перемогти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

За словами українця, він налаштовується на важкий поєдинок. Олександр запевнив, що скористається можливістю завершити бій достроково, якщо така з'явиться.

"У реванші точно буде не легше. Буде складніше. Але я завжди налаштовуюся на важку боротьбу. Інших варіантів немає. Мені не потрібно, щоб було легше. Ти не знайдеш діаманти в легкості, тому що їх там немає. Не можна досягти успіху без наполегливої праці. Усе, що дається легко, погано росте.

У першому поєдинку проти Ф'юрі це вирішив не я, а небесні сили вирішили, що я виграю таким чином – саме суддівським рішенням. Якщо ж у мене буде можливість нокаутувати Тайсона в реванші, я точно нею скористаюся", – сказав Усик.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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