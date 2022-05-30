"Буде складно повернути собі пояси": Макгрегор висловився про реванш Усик - Джошуа

"Буде складно повернути собі пояси": Макгрегор висловився про реванш Усик - Джошуа

Зірковий боєць UFC Конор Макгрегор поділився очікуваннями від другого бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях розраховує побачити яскравий поєдинок між українцем і британцем. Ірландський боєць віддав належне обом боксерам, але зазначив, що Джошуа буде складно відібрати чемпіонські пояси в Усика.

Макгрегор додав, що захоплюється інтригою, яка зараз панує в надважкому дивізіоні.

"Джошуа буде складно повернути собі чемпіонські пояси. Минулого разу він виступив не так, як хотів. Джошуа - хороший хлопець, і я бажаю йому всього найкращого.

Усик теж чудовий боксер. Сподіваюся, вони покажуть видовищний поєдинок. Зараз надважкий дивізіон просто у вогні. Подивимося, що буде далі", - сказав Макгрегор в інтерв'ю виданню Sky Sports.

Реванш між Усиком і Джошуа повинен відбутися цього літа. Раніше промоутер британського боксера Едді Гірн назвав ймовірні дату та місце поєдинку.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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