"Буде уроком": лідер української "молодіжки" пояснив нищівну поразку від Іспанії в півфіналі Євро-2023

Воротар молодіжної збірної України (U-21) Анатолій Трубін висловився про причини розгромної поразки від Іспанії в півфіналі Євро-2023.

У середу, 5 липня, українська команда у Бухаресті розгромно програла Іспанії з рахунком 5:1, не зумівши вийти до фіналу турніру.

"Думаю, що все склалося докупи. Звісно, не казатиму, що через втому. Може, ми себе десь неправильно налаштували, і було так важко. Для мене найбільше розчарування – що ми закінчуємо з такою грою і рахунком свій шлях на Євро. Вважаю, що ця команда, цей колектив, заслуговує на більше.

Те, як ми це розпочинали від першого дня і прийшли до цього, – звісно, хотілося переграти все. Але для нас це буде гарним уроком, що потрібно ще більше працювати. Дякую нашим уболівальникам, що вони в нас вірили. На жаль, ми не змогли (перемогти Іспанію – прим.), але повернемося сильнішими і будемо радувати своєю грою.

Вважаю, не те щоб Іспанія виграла, а Україна програла. Бо помилки індивідуальні та командні призвели до того рахунку, який є. Можу тільки виділити голкіпера Іспанії, бо у нас були шанси і за рахунку 1:2, і потім. Але він був на висоті. Я вважаю, що вся Іспанія грала добре, але з моєї точки зору – це його перемога.

Бачите, що з кожною грою кожен з нас прогресував. І як команда ми росли – дуже сильно люблю цих хлопців, з якими я проводив тут час, тренерський штаб, який вірив у нас. Звісно, боляче так програвати, але можу сказати, що цей колектив – один з найкращих у моєму житті. Перебувати у такому колективі – справжній кайф", – сказав Трубін у коментарі Суспільне Спорт.

У фіналі молодіжного чемпіонату Європи збірна Іспанії позмагається з Англією, яка в першому півфіналі розгромила команду Ізраїлю (0:3).

команду Ізраїлю (0:3). Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2023 молодіжна збірна України обіграла Францію (1:3). Завдяки виходу до півфіналу молодіжної першості континенту наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

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