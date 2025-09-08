"Буде важка гра": Ребров дав пресконференцію перед матчем відбору ЧС-2026 проти Азербайджану

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні матчу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Азербайджану.

– Сьогодні топновина – звільнення Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної Азербайджану. Яка ваша реакція, і як це вплине на підготовку до завтрашнього матчу?

– Звісно, це впливає на підготовку, будемо робити необхідні корективи. Ми представили гравцям команду суперника, показали за рахунок чого вони грають в атаці та в обороні.

Але важливо, що завтра покажемо ми. Я вважаю, збірна буде готовою до будь-якої моделі гри з боку Азербайджану.

– Де ми завтра побачимо Олександра Зінченка – в центрі поля, чи на фланзі?

– Дочекайтесь завтрашньої гри і побачите. Взагалі, коли Олександр на полі, він на будь-якій позиції дуже допомагає команді. Він грає серцем, грає за Україну. Навіть не маючи ігрової практики в "Арсеналі", коли він приїжджає до збірної, навіть я не відчув, що він не провів жодного матчу цього сезону. Переконаний, тепер він буде мати ігровий час в "Нотінгем Форест".

– У матчі з Францією ми побачили одразу трьох дебютантів у складі національної збірної, також бачили переможну стартову гру молодіжної збірної України. Чи вас влаштовує, як зараз працює система національних збірних і зокрема "молодіжка" Унаї Мельгоси?

– Так, мене влаштовує. Вважаю, це важливо, щоб у гравців, які грають у "молодіжці”, була ціль потрапити до національної команди. Важливе розуміння, що потрапляння до національної команди залежить від того, як вони проявляють себе в "молодіжці".

І взагалі футбол збірної – це те, що ти показуєш сьогодні. Для збірної важливо, щоб гравець демонстрував стабільність, тому що є конкуренція на кожну позицію. Якщо є стабільність, тоді є шанс закріпитись в національній команді. Гравці, які вийшли на заміну в матчі проти збірної Франції, заслужили на цей шанс. Вони отримали важливий досвід на майбутнє.

– Вперше за багато років українські клуби не гратимуть в груповому етапі Ліги чемпіонів. Як цей факт вплинув на виступ національної збірної?

– На жаль, тепер наші клуби мають пройти через кваліфікацію, адже наш клубний рейтинг знизився. В нашій країні триває війна, важко тримати рівень в таких умовах.

Для мене важливо, щоб українські клуби були представлені в єврокубках. Важливо представляти нашу країну на такому рівні. Сподіваюся, і я впевнений в цьому, що наступного року ми будемо боротися за місце в Лізі чемпіонів.

– В якому ментальному стані знаходиться Георгій Судаков після вчорашньої новини, що шахед влучив в його будинок в Києві?

– На жаль, ми всі в такій ситуації. Коли я кажу гравцям, і це дуже важливо, концентруватись на грі, є розуміння, що у всіх є рідні в Україні і вони на постійному зв'язку. Усі повертаються до України, моніторять новини. На жаль, зараз це трапилось з Георгієм. Раніше траплялось з іншими гравцями, коли рідні потрапляли до подібних ситуацій. Але, вважаю, це додасть мотивації гравцям. Розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців представляємо тут на євроарені. Усе це додасть мотивації нашим гравцям і завтра вони будуть більше вмотивовані.

– Зараз ви будете грати з дуже слабкою збірною, як вважаєте, чи отримає ваша збірна завтра дуже легку перемогу?

– Я вважаю, завтра буде важка гра. Сподіваюсь, цю пресконференцію не будуть слухати наші гравці. Тому що, коли команди міняють тренерів, це може сприйматись по-різному. Я не вважаю, що збірна Азербайджану слабка. Я дивився ігри, зокрема перший тайм з Ісландією – не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже слабо. Вона грала організовано, але, на жаль, не створювала моменти.

Завтра буде непроста гра. Ми все зробимо, щоб гравці це розуміли і від першої хвилини намагались досягти результату, – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі наша команда програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.