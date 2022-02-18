"Будемо боротися": стало відомо, як в організм української бобслеїстки міг потрапити допінг на ОІ-2022

"Будемо боротися": стало відомо, як в організм української бобслеїстки міг потрапити допінг на ОІ-2022

У пробі Лідії Гунько було виявлено два заборонені препарати.

Президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич прокоментував позитивний допінг-тест бобслеїстки Лідії Гунько на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

За його словами, однією з ймовірних причин потрапляння допінгу в організм Гунько є вживання м'яса в олімпійському селищі. Раніше німецьким олімпійцям не рекомендували вживати м'ясо в Китаї, тому що там могли додавати в раціон худоби речовини, які заборонені в спорті.

У коментарі Суспільне Спорт Гераскевич наголосив, що федерація впевнена у невинуватості Гунько та буде захищати її в допінговій справі.

"Все було нормально, і ми навіть не сумнівалися у тому, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, тому що у цьому нема жодного сенсу. На Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли і взагалі за чистий спорт. Ніколи не "ловилися" на цьому, оскільки не вживаємо.

Звідки це взялося і ця речовина - точно така ж, яку у нашому олімпійському селищі, не в Пекіні, а у нашому селищі знайшли у іранського гірськолижника. Незрозуміло. І між тими тестами, між 10 та 14 лютого Лідія вживала м'ясо перед змаганнями. Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо у Китаї, тому що там не заборонено додавати ті речовини, які заборонені у спорті, у раціон худоби.

Звичайно, що ми будемо боротися. За таких ситуацій спортсмен найбільш безправний. Треба доводити, що ти не винен, і у тебе нема шляхів до цього. Плюс це дуже дорого коштує, але ми будемо боротися. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися", - сказав Гераскевич.

У в пробі Гунько було виявлено два заборонені препарати. Зразок було взято 14 лютого 2022 року під час змагального антидопінгового контролю на Олімпіаді-2022.

Спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з'ясування обставин. Вона може звернутися до Спортивного арбітражного суду або вимагати аналізу проби Б.

На Олімпіаді-2022 Гунько посіла останнє, 20-те місце у змаганнях жінок у монобобі.

Раніше на допінгу "упіймалися" іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва та українська лижниця Валентина Камінська.

Зазначимо, що Валієвій CAS дозволив продовжити виступи на ОІ-2022, попри виявлений допінг.

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