"Будемо боротися за нього": Ребров вперше висловився про допінговий скандал з Мудриком

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував той факт, що півзахисник національної команди та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

В інтерв'ю Tribuna.com керманич "синьо-жовтих" висловив підтримку своєму 23-річному підопічному, заявивши, що вже спілкувався з ним на цю тему.

Ребров наголосив, що Мудрик є дуже важливим гравцем для збірної України. Він сподівається, що Михайло зможе якомога швидше повернутися до футболу.

"Так, я спілкувався. Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці. Зараз нічого немає офіційного. Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього.

І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він справді розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший, тому що це дуже важливий гравець для збірної України", – сказав Ребров.

Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину. За інформацією низки ЗМІ, це був мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Сам Мудрик у соцмережах уже підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" вже також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло категорично стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

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