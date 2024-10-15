"Будемо боротися за вихід до Дивізіону А": Ребров прокоментував нічию з Чехією у Лізі націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав коментар після матчу 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 з Чехією.

Напружений поєдинок на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві завершився внічию 1:1 .

"Важливо, що ми створюємо моменти. Це вже майстерність гравців. Дуже важко сконцентруватися під час кожного створеного моменту. У першому таймі були гарні виходи в контратаки, але ми їх не завершували й отримували атаки в нашу сторону. Ми працюємо над тим, щоб створювати моменти, аби вони були. Дуже важливо, щоб усі гравці в таких епізодах максимально концентрувалися. Тож працюємо.

Загалом треба було тримати інтенсивність. Георгій Судаков показав, що відновився, 90 хвилин працював. На жаль, у Миколи Шапаренка було невелике пошкодження, ми його замінили. Ті гравці, які вийшли, додали в інтенсивності. Криськів уперше викликаний до збірної, і завжди перші ігри дуже важкі, попри те, що футболісти розуміють один одного, бо разом грають у "Шахтарі". Це збірна, це зовсім інший рівень. На жаль, ми не зробили головного – не забили гол.

Два матчі Таловєрова? Я задоволений, що зараз він грає по 90 хвилин у своєму клубі, тому що раніше він не мав практики. Дуже важливо, щоб гравці перебували в тонусі. Максим заслужив на те, що ми обрали його. Я дивився його матчі в чемпіонаті, бачив, як він працює на тренуваннях. Цей вибір був очевидним. Ці дві гри він провів на дуже високому рівні.

Чехія? Це потужна збірна, грає у фізичний футбол. Вони грали дуже інтенсивно, пресингували постійно. Можливо, наприкінці матчу трішки підсіли. Вони справді заслуговують на те місце, на якому зараз перебувають. У нас дуже важка група, упевнений, у наступних двох матчах ми будемо боротися за вихід до Дивізіону А", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Після чотирьох турів збірна України з 4 очками перебуває на останньому місці у групі B1, яку з 7 балами очолює Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 балів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

У наступному п'ятому турі Ліги націй українці на виїзді зіграють з Грузією, а чехи у гостях позмагаються з Албанією. Матчі відбудуться 16 листопада.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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