"Будемо грати на перемогу": слова Петракова перед вирішальним для України матчем відбору ЧС-2022

"Будемо грати на перемогу": слова Петракова перед вирішальним для України матчем відбору ЧС-2022

Керманич "синьо-жовтих" не буде стежити за розвитком подій у паралельній грі між фінами і французами.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков дав пресконференцію напередодні вирішального матчу групового етапу відбору на Чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

Зазначимо, що спілкуватися з журналістами Петраков прийшов в компанії півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського, тим самим підтвердивши, що їхній конфлікт остаточно вичерпано.

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"Гру Боснії та Фінляндії коментувати не буду. Вона мені не потрібна. З огляду на турнірну таблицю нам потрібна перемога, будемо грати на неї. Не знаю, чи буде легше від результату боснійців із Фінляндією - такий футбол, тому він найкращий вид спорту на планеті. А те, що вийде напівосновний склад - молоді хлопці вийдуть, ще буде важче нам грати, боснійці захочуть себе показати, щоб хтось їх побачив, кудись запросив до себе. Буде дуже складна гра - передбачаю так

Зараз буде передматчеве тренування, годинне. Усі хлопці, 25 осіб, здорові, в усіх негативні тести. Будемо готуватися до гри. Яка роль Гармаша - у середній лінії чи в атаці? Побачите все завтра.

Стежити за грою Франції я не буду. І хлопцям нічого казати не буду. Підтягнути реалізацію? У збірній трохи інші тренування, її треба підтягувати в клубах. Щодо постійних нічиїх, то можна сказати, що не щастить. Я щойно прийняв команду, можливо, ще не заслужив на удачу. Можливо, завтра заслужу.

Як відсвяткували день народження Циганкова? Зараз перед тренуванням подаруємо футболку і все, в нас так відбувається. Завтра він повинен на футбольному полі зробити подарунок для всієї України. Він про це знає", - сказав Петраков.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.

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Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.

втратила всі шанси пробитися на світову першість. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

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