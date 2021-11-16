"Будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку" - Зеленський про вихід збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України перемогла команду Боснії і Герцеговини (2:0) в матчі заключного туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Перемогу української збірної під час матчу проти Боснії та Герцоговини, який закінчився з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих", прокоментував глава держави Володимир Зеленський.
Свою заяву президент оприлюднив у Telegram.
"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плейоф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу", - написав український президент.
Нагадаємо, 16 листопада збірна України перемогла команду Боснії і Герцеговини (2:0) в матчі заключного туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 та посіла друге місце в своїй відбірковій групі. Як наслідок, "синьо-жовті" гратимуть у стикових матчах за право поїхати на мундіаль в Катарі.