"Будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку" - Зеленський про вихід збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

"Будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку" - Зеленський про вихід збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України перемогла команду Боснії і Герцеговини (2:0) в матчі заключного туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Перемогу української збірної під час матчу проти Боснії та Герцоговини, який закінчився з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих", прокоментував глава держави Володимир Зеленський.

Свою заяву президент оприлюднив у Telegram.

"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плейоф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу", - написав український президент.

Нагадаємо, 16 листопада збірна України перемогла команду Боснії і Герцеговини (2:0) в матчі заключного туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 та посіла друге місце в своїй відбірковій групі. Як наслідок, "синьо-жовті" гратимуть у стикових матчах за право поїхати на мундіаль в Катарі.

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