"Будемо просити про виняток": промоутер Усика підтвердив наміри зберегти пояс IBF до реваншу з Ф'юрі

Український боксер ще має шанси вийти на другий поєдинок з британцем у статусі абсолютного чемпіона.

Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, збирається звернутися до Міжнародної боксерської федерації (IBF) з проханням не позбавляти українського боксера пояса організації.

Про це промоутер розповів виданню World Boxing News.

"Звичайно, ми будемо просити IBF про виняток", – заявив Красюк.

Ще на початку травня IBF оголосила, що пояс стане вакантним через те, що Усик вчасно не провів обов'язковий захист проти офіційного претендента – хорвата Філіпа Хрговича.

Через це після перемоги над Тайсоном Ф'юрі український боксер може недовго пробути у статусі "абсолюта", що передбачає володіння одразу чотирма головними титулами – WBA, WBO, WBC та IBF.

Однак напередодні президент IBF Деріл Піплс повідомив, що Усик може зберегти титул організації та звання абсолютного чемпіона до реваншу з Ф'юрі. За його словами, українець має право звернутися до IBF з проханням відтермінувати обов'язковий захист пояса.

Портал World Boxing News зазначає, що якщо IBF схвалить прохання команди українця, то бій між Хрговичем та британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 1 червня, не буде титульним. У такому разі Усик буде зобов'язаний провести захист пояса IBF з переможцем цього поєдинку після реваншу проти Ф'юрі.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня Усик у саудівському Ер-Ріяді переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді. Обидва боксери вже підтвердили намір знову зійтися в ринзі.

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