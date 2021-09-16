Будинок футболіста "Челсі" пограбували під час матчу Ліги чемпіонів: злочин потрапив на камери спостереження (відео)

Гравець позбувся цінних нагород.

Будинок захисника лондонського "Челсі" Ріса Джеймса було пограбовано під час матчу його команди проти російського "Зеніту" в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це футболіст повідомив особисто в Instagram.

"Увечері 14 вересня, коли я грав за клуб у Лізі чемпіонів, група боягузливих грабіжників увірвалася до мого будинку. Спільними зусиллями їм вдалося занурити в машину важкий сейф, в якому знаходилися деякі особисті речі.

Я не зберігаю вдома ювелірні прикраси, тому все, що зберігалося в сейфі, - медалі: медаль переможця Ліги чемпіонів, медаль переможця Суперкубка УЄФА і медаль за друге місце на Євро-2020.

Ці медалі ми завоювали разом із "Челсі" і збірною Англії - нагороди, які не відняти у мене незалежно від того, чи володію я фізично ними, щоб довести це.

Однак я звертаюся до всіх моїх шанувальників, уболівальників "Челсі" і збірної Англії із проханням допомогти виявити і видати цих негідників, які ніколи не відчують себе спокійно, тому що докази проти них накопичуються.

Поліція, мої радники, "Челсі" і багато інших підтримують мене, і у нас є чіткі версії про те, хто ці злочинці. Ми йдемо за ними.

На щастя, під час злому в будинку нікого не було, але я хочу повідомити всім, що зі мною все в порядку. Я дійсно ціную можливість розповісти вам про мою біду, і сподіваюся, що разом ми зможемо зловити цих людей і відновити справедливість", - написав Джеймс.

Також він поділився відео, як було скоєно злочин.

Матч "Челсі" - "Зеніт" завершився перемогою англійської команди з рахунком 1:0.

Джеймс відіграв поєдинок повністю.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, зірка "Роми" із дружиною і малолітнім сином піддався озброєному пограбуванню в своєму будинку.

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