Будинок найкращого бомбардира "Реала" пограбували, коли він грав матч Ла Ліги

Подібне трапляється вже не вперше.

Ще надовго залишиться в пам'ячі вечір неділі, 23 січня, для футболіста мадридського " Реала " - Каріма Бензема.

Як повідомляє 20Minutos, будинок 34-річного нападника пограбували під час матчу 22-го туру Чемпіонату Іспанії проти "Ельче".

Зазначається, зловмисники увірвалися до будинку, знаючи, що в ньому нікого не було. На приватну територію вони зайшли через сад, сума збитків наразі невідома. Подібна ситуація сталася з французом не вперше, адже в лютому 2019-го Бензема став жертвою грабіжників, коли "обчистили" його будинок під час поєдинку Ель Класико з "Барселоною".

Цікаво, що пограбування - не єдина негативна подія для Бензема в той вечір. Досвідчений форвард у грі з "Ельче" примудрився вперше за час виступів у футболці Королівського клубу не забити пенальті, а сама зустріч завершилася з рахунком 2:2. Поступаючись із різницею в два голи, мадридці лише на останніх хвилинах пішли від поразки.

Сам матч на "Сантьяго Бернабеу" француз дограти так і не зумів через м'язовий дискомфорт, внаслідок чого його замінили вже на 58-й хвилині;

Цього сезону на рахунку Бензема 28 матчів у всіх турнірах, 24 забиті голи та дев'ять результативних передач.

Додамо, нещодавно "Реал" пройшов до чвертьфіналу Кубка Іспанії, вибивши саме "Ельче". У тій грі на воротах "вершкових" стояв українець Андрій Лунін.