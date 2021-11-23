Будинок вундеркінда "Барселони" пограбували, коли його родина дивилася матч телевізором

Вони винесли гроші та коштовності.

Неприємний інцидент трапився з 18-річним футболістом іспанської " Барселони " Ансу Фаті.

Як повідомляє Mundo Deportivo, під час гри 14-го туру Чемпіонату Іспанії проти "Еспаньйола", до будинку вундеркінда "блаугранас" увірвалися грабіжники.

Зазначається, що родина Фаті в цей час перебувала вдома та саме дивилася цю гру телевізором у вітальні, що розташована на першому поверсі. Як наслідок, злодії проникли на другий поверх будинку, звідки забрали гроші, коштовності та годинник.

Родичі Фаті викликали поліцію після почутих підозрілих звуків, але коли вони прибули, зловмисники вже втекли. У кімнатах на другому поверсі був безлад, сигналізація та відеокамери були вимкнені. Ансу вже написав заяву до поліції щодо пограбування.

Додамо, що наразі Фаті відновлюється після травми. Ще декілька тижнів тренерський штаб на чолі з Хаві не зможе розраховувати на цього виконавця.