Будівельник - Прометей: онлайн-відеотрансляція матчу за Суперкубок України з баскетболу

Будівельник - Прометей: онлайн-відеотрансляція матчу за Суперкубок України з баскетболу

Поєдинок у київському Палаці спорту стартує о 18:30.

У середу, 22 вересня, баскетбольний сезон-2021/22 в Україні відкриється матчем за Суперкубок, в якому чинний чемпіон БК "Прометей" зійдеться з володарем Кубку БК "Будівельник".

Гра відбудеться на паркеті столичного Палацу спорту. Початок битви за трофей - о 18:30.

Дивіться пряму трансляцію матчу за Суперкубок України на телеканалі УНІАН ТБ та онлайн на ТСН Проспорт.

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Нагадаємо, напередодні "Прометей" пробився у груповий етап Ліги чемпіонів. Клуб з селища Слобожанське Дніпропетровської області в фіналі кваліфікації переміг російську "Парму" з рахунком 67:65.:

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