"Будівельник" стартував із розгромної перемоги у баскетбольній Лізі чемпіонів

У середу, 21 вересня, в Лісабоні відбувся матч першого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів між київським "Будівельником" та шведським "Норрчепінгом".

Київський "Будівельник" стартував із впевненої перемоги у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. Столична команда здобула перемогу над шведським "Норрчепінгом" - 51:87 .

Кияни здолали суперника у кожній чверті, впевнено володіючи ініціативою у ході всього поєдинку.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Будівельника" став Ентоні Барбер, на рахунку якого 18 очок.

Матч другого раунду проти "Бамберга" відбудеться у четвер, 23 вересня. Початок - о 20:00.

Нагадаємо, що окрім Ліги чемпіонів кияни також заявились у Північну Європейську баскетбольну лігу. Також "Будівельник" зіграє Балканській лізі (Delasport BIBL).

Також столична команда підтвердила участь в українській Суперлізі-2022/23. ФБУ вже визначила формат проведення наступного сезону Суперліги.

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