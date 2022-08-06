"Будівельник" став першим українським клубом у Північній Європейській баскетбольній лізі

Північна Європейська баскетбольна ліга офіційно оголосила про участь "Будівельника" у наступному сезоні турніру.

Київський "Будівельник" у наступному сезоні візьме участь у Північній Європейській баскетбольній лізі.

Про це повідомили на офіційному сайті ліги.

"Будівельник" став першим українським клубом у цій лізі. У наступному сезоні також зіграють "Зелена Гура", "Старт Люблін", "ТалТех", "Щецин", "Брно" та "Сопот".

Це буде лише другий розіграш Північної Європейської баскетбольної ліги – в дебютному сезоні там планував грати "Дніпро", проте відмовився від участі. Переможцем став польський "Анвіл". У минулому сезоні в турнірі грало 8 команд, а в новому – планується участь 16 команд.

Нагадаємо, що "Будівельник" також зіграє у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. "Норчепінг" буде суперником киян в першому раунді кваліфікації.

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