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"Будівельник" вдруге поступився на Кубку Європи ФІБА, але зберіг шанси на вихід з групи

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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"Будівельник" вдруге поступився на Кубку Європи ФІБА, але зберіг шанси на вихід з групи

Фото: БК Будівельник

Команда Валерія Плеханова продовжує боротьбу за вихід до наступного етапу.

У середу, 23 листопада, київський "Будівельник" зазнав поразки від "Калев/Крамо" в матчі 5-го туру групового етапу Кубка Європи ФІБА. Поєдинок завершився з рахунком – 66:75.

Столична команда перемогла у першій чверті, однак поступилася у двох наступних 10-хвилинках. У заключній чверті "Будівельник" відіграв 12 очок, але для камбеку цього виявилося недостатньо.

Найбільшу кількість очок киянам приніс канадський атакувальний захисник Джонні Берганемескел – 19.

Кияни зазнали другої поразки у п’яти матчах Кубка Європи ФІБА, однак зберігають шанси на вихід до наступного етапу.

  • "Калев/Крамо" лідирує в турнірній таблиці, але "Будівельник" лише не бал позаду. Самі кияни на 2 очки випереджають італійський "Бріндізі" та на 4 – "Гронінген" з Нідерландів. 
  • Наступним суперником "Будівельника" стане "Гронінген". Матч відбудеться у середу, 30 листопада.
  • До наступного етапу Кубка Європи ФІБА вийдуть по дві найкращі команди з груп.

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Дата публікації
Перегляди
67
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