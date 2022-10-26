"Будівельник" здобув перемогу у матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА та очолив групу

У середу, 26 жовтня, київський "Будівельник" провів черговий поєдинок у Кубку Європи ФІБА.
Київський "Будівельник" здобув нідерландський "Гронінген" у матчі 3-го туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.
Поєдинок завершився з рахунком 61:74.
Столична команда зробила потужний ривок у першій чверті і виграли першу половину з 20 очками переваги. У другій половині господарі вирівняли гру, але цього виявилось недостатньо для повернення інтриги.
Київський клуб з 5 очками лідирує у групі F, однак не всі команди провели три матчі.
Наступний матч Кубка Європи ФІБА "Будівельник" зіграє 2 листопада проти італійського "Бріндізі".
Нагадаємо, що "Будівельник" не зумів кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору столична команда поступилася "Бамбергу".
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