"Будівельник" здобув перемогу у матчі групового етапу Кубка Європи ФІБА та очолив групу

У середу, 26 жовтня, київський "Будівельник" провів черговий поєдинок у Кубку Європи ФІБА.

Київський "Будівельник" здобув нідерландський "Гронінген" у матчі 3-го туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Поєдинок завершився з рахунком 61:74.

Столична команда зробила потужний ривок у першій чверті і виграли першу половину з 20 очками переваги. У другій половині господарі вирівняли гру, але цього виявилось недостатньо для повернення інтриги.

Київський клуб з 5 очками лідирує у групі F, однак не всі команди провели три матчі.

Наступний матч Кубка Європи ФІБА "Будівельник" зіграє 2 листопада проти італійського "Бріндізі".

Нагадаємо, що "Будівельник" не зумів кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору столична команда поступилася "Бамбергу".

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