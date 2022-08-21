"Буду боксувати з ним, або взагалі ніяк": Усик заявив, що його цікавить лише бій проти Ф'юрі

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів про свої плани на боксерське майбутнє після перемоги над британцем Ентоні Джошуа.

Чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував перемогу над колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) та поділився планами на майбутнє.

Українець зацікавлений у поєдинку з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри.

"Тайсон не хоче завершувати кар'єру, він хоче битися зі мною. Моя команда зробить все можливе. Я буду боксувати з Ф'юрі, або взагалі ніяк", - сказав Усик після поєдинку з Джошуа.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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