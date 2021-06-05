"Буду брати зброю": ексгравець "Динамо" і "Шахтаря" готовий піти воювати в разі агресії з боку Росії

Несподівана заява колишнього футболіста.

Ексголкіпер київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" Рустам Худжамов заявив, що готовий буде піти воювати проти Росії в разі, якщо її війська увійдуть на територію України.

"Ніхто не хоче вмирати, але добровольці, які пішли в перші дні - це для мене подвиг. Я розумію, що я на таке не здатний. Якщо треба буде захищати сім'ю, якщо все це буде ось тут, я буду брати зброю.

До речі, вона у мене є. Легальна, з дозволом. Я буду брати, але занадто багато хлопців полягло просто так, тому що були дурні рішення керівництва армії. Не хочеться втратити життя, тому що у когось не вистачає знань у голові", - сказав колишній футболіст.

Худжамов є уродженцем Київської області і вихованцем "Динамо", однак за першу команду "біло-синіх" він так і не зіграв.

Пізніше Рустам виступав за "Шахтар", у складі якого провів 19 матчів. На його рахунку також 1 гра у складі збірної України.

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