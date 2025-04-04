"Буду готовий влаштувати пекло": Дюбуа підтвердив наміри битися з Усиком за звання "абсолюта"

Даніель Дюбуа / © Associated Press

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Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував потенційний бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

Британець підтвердив свої наміри провести об'єднавчий поєдинок з українцем. За його словами, бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті може відбутися в липні цього року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Дюбуа зазначив, що наразі тривають перемовини між командами боксерів. Також Даніель висловив впевненість у тому, що завдасть непереможному українцю першої поразки в кар'єрі.

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"Однозначно липень, великий бій в липні проти Усика. Це те, чого я хочу. Зараз ведуться переговори за лаштунками, обидві команди ходять туди-сюди.

Я просто роблю свою роботу як боєць, залишаюся готовим. Коли мені зателефонують і скажуть, хто наступний, я буду готовий влаштувати справжнє пекло.

Бій з Усиком на "Вемблі" буде схожий на бій з Ей Джеєм, але набагато більший, найбільший бій у світі. Це бій, який справді хвилює мене, і там також буде реванш. Бій з Олександром за титул абсолютного чемпіона увійшов би до історії.

Я буду людиною, яка зупинить його, я просто бачу це. Я буду першою людиною, яка його поб'є. Новини про бій скоро з'являться", – цитує Дюбуа The Ring.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві.Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У травні 2024 року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Потім через реванш із "Циганським королем" українець відмовився проводити обов'язковий захист титулу IBF проти Дюбуа та звільнив пояс, втративши звання "абсолюта".

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.