ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

"Буду готовий влаштувати пекло": Дюбуа підтвердив наміри битися з Усиком за звання "абсолюта"

Даніель переконаний, що стане першим, хто зможе перемогти українського боксера.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа / © Associated Press

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував потенційний бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

Британець підтвердив свої наміри провести об'єднавчий поєдинок з українцем. За його словами, бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті може відбутися в липні цього року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Дюбуа зазначив, що наразі тривають перемовини між командами боксерів. Також Даніель висловив впевненість у тому, що завдасть непереможному українцю першої поразки в кар'єрі.

"Однозначно липень, великий бій в липні проти Усика. Це те, чого я хочу. Зараз ведуться переговори за лаштунками, обидві команди ходять туди-сюди.

Я просто роблю свою роботу як боєць, залишаюся готовим. Коли мені зателефонують і скажуть, хто наступний, я буду готовий влаштувати справжнє пекло.

Бій з Усиком на "Вемблі" буде схожий на бій з Ей Джеєм, але набагато більший, найбільший бій у світі. Це бій, який справді хвилює мене, і там також буде реванш. Бій з Олександром за титул абсолютного чемпіона увійшов би до історії.

Я буду людиною, яка зупинить його, я просто бачу це. Я буду першою людиною, яка його поб'є. Новини про бій скоро з'являться", – цитує Дюбуа The Ring.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві.Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У травні 2024 року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Потім через реванш із "Циганським королем" українець відмовився проводити обов'язковий захист титулу IBF проти Дюбуа та звільнив пояс, втративши звання "абсолюта".

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie