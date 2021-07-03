"Будуть максимальними": глава УАФ розповів про преміальні для збірної України за виступ на Євро-2020

"Будуть максимальними": глава УАФ розповів про преміальні для збірної України за виступ на Євро-2020

Стало відомо, що фінансове питання - не найголовніше для футболістів.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів про преміальні, які збірна команда країни отримає за виступ на Чемпіонаті Європи-2020.

"Наші гравці не питають про призові, не питають, скільки інші команди отримують, скільки вони. Їх цікавить результат, виступ на чемпіонаті Європи, успішний виступ.

Це говорить про те, що для нашої збірної найголовніше - виступити якнайкраще і представити свою країну на європейському форумі.

А вже повірте, що вони, як завжди, отримають максимальні преміальні. Ми всі розуміємо, що гроші, які УЄФА дає за виступи, це все завдяки грі нашої збірної, завдяки нашим гравцям.

Точно можу сказати, що наші гравці будуть дуже задоволені, вони це знають. Будуть розраховані всі податки, все буде відкрито. Сподіваюся, що це питання зараз не турбує наших гравців", - цитує Павелка Tribuna.

Сьогодні, 3 липня, у чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє з Англією. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу. Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями навколо цієї історичної битви.

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:3), обіграли (2:1) та поступилися (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка (2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

перемогла (1:0), зіграла внічию з (0:0) і здолала (1:0). У першому раунді плейоф Англія (2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання