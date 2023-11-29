"Будуть використані пропагандистською машиною": новий очільник Мінмолодьспорту – про можливе допущення росіян до ОІ-2024

Новоспечений виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний висловив занепокоєння щодо потенційного рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських атлетів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

Про це Бідний заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Monde напередодні засідання виконавчого комітету МОК у Парижі, повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Коментуючи рекомендації МОК, ухвалені 28 березня 2023 року, керівник Міністерства нагадав про попередні порушення Росією олімпійського перемир'я та припустив, що заборона участі атлетів із паспортами РФ та Білорусі могла б допомогти зупинити агресію.

"Наразі ми стаємо свідками своєрідного флірту з країною-агресоркою. Ми не можемо забути, що росіяни неодноразово порушили олімпійське перемир'я. 2008 року, у Грузії, під час Ігор, а потім, коли вони були господарями Ігор 2014 року (у Сочі), вони знову зробили це в Україні з Кримом. МОК та інші спортивні організації очікують, що російська федерація проявить повагу, але вона ігнорує все це, нехтує міжнародними правилами та цінностями, нехтує усім", – акцентує увагу Бідний.

Він додав, що міжнародна спільнота повинна робити все від неї залежне, аби зупинити російську агресію.

"Міжнародні організації повинні робити все можливе, щоб зупинити цю агресію. Звичайно, МОК не може зробити це самостійно, але він може діяти, навіть на своєму рівні. Можливо, заборона російських та білоруських спортсменів допомогла б припинити цю агресію. Це питання відповідальності. Адже сьогодні, на нашу думку, цей компроміс (щодо нейтрального статусу – прим.) щодо цього питання є безвідповідальним", – стверджує керівник Мінмолодьспорту.

За його словами, російські атлети не можуть бути нейтральними, адже фактично вони підтримують війну та залежать від російського державного фінансування.

"Вся система підготовки та відбору російських атлетів базується на державних коштах, кривавих грошах. І спортсмени повністю залежать від держави. Їм неможливо не підтримувати війну. Я вам гарантую, якщо російські спортсмени під нейтральними прапорами візьмуть участь в Олімпійських іграх, то наступного дня після повернення до Росії вони будуть носити на плечах символ "Z" (символ підтримки війни РФ проти України – прим.) на російських стадіонах та будуть використані цією великою пропагандистською машиною. Це абсолютно впевнено на 100%. І якщо вони цього не зроблять, їх посадять до в'язниці", –вважає Бідний.

Він наголосив, що українським атлетам психологічно неприємно виходити на змагання з "нейтральними" росіянами та білорусами, вказуючи на провокації з боку представників країн-агресорок. Як приклад він навів дії російської атлетки проти української фехтувальниці Ольги Харлан.

"Ми знаємо, що це була абсолютно спланована провокація, і ми відчуваємо це на кожних змаганнях. Навіть у спорті, де вони не мають чемпіонів або хороших спортсменів, вони використовують середньостатистичних спортсменів для участі та можливої провокації проти України.

Якщо б мені особисто довелося змагатися з кимось, хто підтримує війну або пасивно підтримує режим, який убив моїх родичів, то це було б дуже важко навіть уявити на психологічному рівні. Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив рішення. Ми сподіваємося, що воно буде правильним та вони візьмуть на себе відповідальність", – стверджує Бідний.

Також керівник Міністерства розповів про те, як російська агресія впливає на підготовку українських спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року.

"Ми страждаємо від повітряних атак на країну щоночі, люди не можуть спати, це не найкращі умови для підготовки до змагань. Передусім, багато наших атлетів мають близьких на передовій і втратили родичів. Усе це не може не мати впливу. Щодо тренувань, ми намагаємося організувати їх в Україні, у нас є кілька місць, призначених для підготовки до Ігор. Але дуже важко зосередитися. Багато атлетів виїхали за кордон тренуватися, і ми вже маємо деякі хороші результати та сподіваємося на більше", – наголосив Бідний.

Окремо він нагадав, що близько 3000 українських атлетів і тренерів воюють у складі Сил оборони України, а майже 400 спортсменів та тренерів загинули на війні.

Зазначимо, що МОК ще не ухвалив остаточне рішення щодо того, чи будуть російські та білоруські спортсмени допущені до Олімпіади-2024. Літні Олімпійські ігри в Парижі повинні відбутися від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив російських спортсменів до Паралімпіади-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Літні Паралімпійські ігри у французькій столиці відбудуться від 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

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