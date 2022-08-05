"Будуть жити пригніченими, що вони програли і будуть чекати на час, щоб помститися": Стаховський - про агресію росіян

Український екстенісист Сергій Стаховський висловив упевненість в тому, що жителі країни-агресорки ще довго виявлятимуть ненависть до України.

Окрім того, за словами тенісиста, те, що європейський народ втомився від війни - є цілком нормальним, проте головне – аби не втомлювалися влади цих держав.

Про це Стаховський розповів у інтерв'ю FootballHub.

"Нам головне, щоб не втомилися влади держав. Те, що люди втомлюються – це нормально. Їм треба дбати про себе. Держави мають можливість, фінансову змогу, і, головне, політичну можливість нас підтримувати, додавати нам зброї і грошей. Якщо Росія буде стояти на кордоні з Європою, то це буде ненадовго.

На десятки років (триватиме агресія, прим.). Якщо ми їх вибиваємо з нашої території і вони не розпадаються, десятки років. Росіяни – маленькі люди. Вони будуть жити пригніченими, що вони програли і будуть чекати на час, щоб помститися. Це страшно, але ми до цього маємо готуватися", - сказав Стаховський.

Також колишній тенісист розповів, як він відреагував на початок війни з РФ 2014-го. Він зізнався, що йому було соромна за його реакцію на початок російської агресії.

"Я не міг лишитися осторонь цього всього. У мене таке вже було 2014 року, коли залишився осторонь, просто продовжив кар’єру. А тут розумів, що дуже багато знайомих та простих людей відправляли дружин та дітей на Львів, Ужгород, а самі лишалися. Не бачив якусь свою перевагу в тому, що я закордоном і маю якимось чином пройти повз це.

Насправді за 2014 рік соромно, що це було тільки в думках. Але в мене на той час дружина була вагітна першою дитиною. У мене ще була активна тенісна кар’єра, стояв у топ-50. З моральної точки зору було, що якщо можу на медійному просторі нести інформацію, бо я ще в топ-50, граю на найбільших змаганнях, я маю достатньо велику медійну платформу, намагатимусь розповідати про цю тему правдиво про ситуацію в Україні через міжнародні медіа.

Для мене це була сатисфакція, що була причина, чому я не поїхав. А насправді це просто причина, бо страшно. І дружині було страшно, цього разу їй було ще страшніше", - зазначив Стаховський.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Стаховський перебував у територіальній обороні Києва. У квітні Сергій залишив Україну, але продовжує матеріально підтримувати українську армію. У січні 2022 року Сергій оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що в Польщі відбувся благодійний тенісний матч на підтримку України, де брав участь й Стаховський.

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