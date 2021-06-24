Букмекери назвали фаворита Євро-2020 перед матчами плейоф: наскільки вірять у команду Андрія Шевченка

"Синьо-жовті" навіть й близько не є в когорті ймовірних переможців турніру.

В ніч проти 24 червня визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020.

Що приємно, серед команд, які боротимуться за трофей континентальної першості, є й збірна України. Зазначимо, що колектив Андрія Шевченка пробився до плейоф Євро-2020 не без долі везіння, а точніше - завдяки шведам та іспанцям.

Після того, як стали відомі всі збірні, які вийшли до плейоф турніру, букмекери спробували спрогнозувати ймовірного переможця.

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Виходячи з останніх подій, букмекери вважають команду Франції головним претендентом на те, аби підняти над головою трофей Євро-2020 (коефіцієнт на перемогу в турнірі дорівнює 4.5). Очікується, що "Ле Бле" можуть скласти конкуренцію збірні Італії (7.0), Англії (7.5), Німеччини (8.0), Іспанії (8.5).

Що стосується збірної України, то в "синьо-жовтих" не вірять від слова взагалі. Коефіцієнт на перемогу української команди в турнірі становить шалені 101 до 1. Цей показник є передостаннім серед усіх учасників плейоф. Аналогічний коефіцієнт має Швейцарія, а замикає список Австрія (151, прим.).

Всі пари 1/8 фіналу Євро-2020

Субота, 26 червня

19:00 Уельс - Данія (Амстердам)

22:00 Італія - Австрія (Лондон)

Неділя, 27 червня

19:00 Нідерланди - Чехія (Будапешт)

22:00 Бельгія - Португалія (Севілья)

Понеділок, 28 червня

19:00 Хорватія - Іспанія (Копенгаген)

22:00 Франція - Швейцарія (Бухарест)

Вівторок, 29 червня

19:00 Англія - Німеччина (Лондон)

22:00 Швеція - Україна (Глазго)

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Переможець пари Швеція - Україна зустрінеться з Англією або Німеччиною.

Раніше ТСН Проспорт докладно розповідав турнірну сітку плейоф Євро-2020.

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