Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

На думку аналітиків, команда Сергія Реброва зможе пробитися до плейоф чемпіонату Європи.

Букмекерські контори після виходу збірної України з футболу до фінального турніру Євро-2024 виставили коефіцієнти на те, як "синьо-жовті" виступлять на майбутній континентальній першості.

У фінальній стадії чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

На прохід команди Сергія Реброва до плейоф Євро-2024 приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Водночас на те, що українська збірна не зможе вийти з групи, коефіцієнт становить 3,00.

Також можна зробити ставку на те, що збірна України стане переможцем своєї групи. Ймовірність цієї події оцінюється коефіцієнтом 5,00. Шанси посісти перше місце у квартеті Бельгії – 1,38, Румунії – 9,00, Словаччини – 10,00.

На перемогу збірної України у всьому турнірі можна поставити з коефіцієнтом 33,00.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

На Євро-2024 зіграють 24 національні збірні. До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Нагадаємо, збірна України вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Найбільш успішним для "синьо-жовтих" залишається Євро-2020, де наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

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