Букмекери оновили котирування на переможця Євро-2020: які шанси збірної України виграти трофей

Букмекери оновили котирування на переможця Євро-2020: які шанси збірної України виграти трофей

Команда Андрія Шевченка є абсолютним андердогом у фахівців.

Букмекерські контори оновили котирування на переможця Чемпіонату Європи-2020. Після сенсаційного вильоту чинних чемпіонів світу французів від Швейцарії новим фаворитом турніру стала збірна Іспанії.

Коефіцієнт на те, що команда Луїса Енріке зможе підняти над головою трофей Євро-2020, становить 3.80. Далі у списку претендентів на перемогу в турнірі розташувалися Італія (4.30) та Англія (4.80).

Очікується, що їм також можуть скласти конкуренцію Німеччина (6.50) та Бельгія (7.50). Ще менші шанси виграти континентальну першість, на думку фахівців, має збірна Данії - 10.00.

Андердогами Чемпіонату Європи букмекери вважають швейцарців (24.00), чехів (27.00), шведів (45.00) та Україну. Саме перемога команди Андрія Шевченка може принести щасливцям найбільший виграш. Коефіцієнт на тріумф нашої збірної на Євро-2020 дорівнює 73.00 .

Дивіться також: Євро-2020: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. В 1/8 фіналу збірна України зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 29 червня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Старт поєдинку о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна. Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цього історичного поєдинку.

Одна восьма фіналу Чемпіонату Європи: який настрій в української збірної і які прогнози

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання