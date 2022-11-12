Букмекери визначили фаворитів чемпіонату світу-2022: кому пророкують перемогу на Мундіалі

Від 20 листопада до 18 грудня в Катарі відбудеться чемпіонат світу-2022 з футболу. Це буде 22-га в історії планетарна першість з цього виду спорту.

На ЧС-2022 позмагаються 32 національні збірні: 31 команда виборола право зіграти на Мундіалі у кваліфікаційних матчах, а Катару дісталася автоматична путівка як господарю турніру.

За всю історію проведення чемпіонатів світу лише вісім збірних змогли завоювати омріяний трофей. Найбільшу кількість чемпіонських титулів має Бразилія – п'ять. Німеччина та Італія перемагали на ЧС по чотири рази.

Цього разу "Скуадра Адзурра" точно не поповнить свою скарбничку, адже сенсаційно не пробилася на Мундіаль, поступившись у плейоф європейського відбору Північній Македонії.

Двічі ставали чемпіонами світу Аргентина, Франція та Уругвай. Причому саме французи виграли попередній турнір, який приймала Росія. Попри загарбницьку війну, яку вже тоді РФ вела проти України, ФІФА дозволив провести головне змагання планети в країні-агресорці.

По одному разу звання найсильнішої команди світу виборювали Англія та Іспанія. Якщо "Червона фурія" тріумфувала на ЧС відносно недавно (2010), то родоначальники футболу робили це аж 56 років тому (1966).

Поки всі перебувають в очікуванні старту Мундіалю, букмекери вже визначилися з фаворитами турніру в Катарі.

Чемпіонат світу-2022: прогнози букмекерів на переможця турніру

На думку аналітиків букмекерських контор, найкращі шанси виграти Мундіаль має збірна Бразилії. На тріумф "селесао" приймаються ставки з коефіцієнтом 4,75.

Другою у списку фаворитів йде збірна Аргентини. На перемогу "альбіселесте" можна поставити з коефіцієнтом 6,50.

Замикає топ-3 команда Франції. Коефіцієнт на те, що "Ле Бле" захистять звання чемпіонів світу, становить 7,00.

Далі у списку фаворитів турніру розташувалися Англія (9,00), Іспанія (9,00), Німеччина (11,00), Нідерланди (13,00), Португалія (15,00), Бельгія (17,00) та Данія (29,00).

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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