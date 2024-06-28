Букмекери визначили фаворитів Євро-2024 перед стартом плейоф: хто головні претенденти на титул

У середу, 26 червня, завершився груповий етап Євро-2024 з футболу. За його підсумками визначилися 16 з 24 збірних, які продовжать виступати на турнірі у плейоф.

На жаль, серед них не виявилося збірної України. Команда Сергія Реброва на континентальній першості виступала у групі E, де розгромно програла Румунії (0:3), здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1) та зіграла внічию з Бельгією (0:0).

У підсумку кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але збірна України через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів посіла останнє місце у групі та вибула з чемпіонату Європи. А ось Румунія, Бельгія та Словаччина вийшли до плейоф.

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Після завершення групового раунду Євро-2024 букмекери оновили котирування на те, хто ж стане переможцем турніру.

Як і до старту чемпіонату Європи, головним фаворитом залишається збірна Англії, незважаючи на непереконливий виступ команди Гарета Саутгейта на груповому етапі. Коефіцієнт на перемогу "Трьох левів" у турнірі становить 4,50.

А ось на друге місце у списку претендентів на виграш ЧЄ піднялася Іспанія. Потужний перфоманс "Червоної фурії" у груповому раунді спонукав аналітиків нашого партнера-букмекера виставити на її тріумф коефіцієнт 5,50.

У топ-5 фаворитів Євро-2024 також розташувалися Німеччина (6,50), Франція (6,60) та Португалія (7,50).

Євро-2024: коефіцієнти на перемогу в турнірі перед стартом плейоф

Англія – 4,50

Іспанія – 5,50

Німеччина – 6,50

Франція – 6,60

Португалія – 7,50

Нідерланди – 13,00

Італія – 17,00

Австрія – 18,00

Бельгія – 33,00

Швейцарія – 34,00

Туреччина – 67,00

Данія – 70,00

Румунія – 135,00

Словаччина – 200,00

Грузія – 225,00

Словенія – 250,00

Матчі 1/8 фіналу Євро-2024 відбудуться від 29 червня до 2 липня. Чвертьфінали – 5 та 6 липня. Півфінали – 9 та 10 липня.

Фінал ЧЄ-2024 відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Нагадаємо, звання чинного чемпіона Європи захищає збірна Італії. У фінальному матчі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

Матеріал вийшов за підтримки нашого партнера української букмекерської компанії Favbet.

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