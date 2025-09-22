ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Букмекери назвали головного фаворита на отримання "Золотого м'яча-2025"

Нагороду вручать 22 вересня в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Золотий м'яч"

"Золотий м'яч" / © Associated Press

Букмекери оновили котирування на володаря "Золотого м'яча-2025".

На думку аналітиків, головним фаворитом на отримання призу найкращому футболісту світу від France Football є франзуцький півзахисник ПСЖ Усман Дембеле.

На перемогу Дембеле букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,27.

Минулого сезону 28-річний вінгер допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

На другому місці розташувався 18-річний іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль – 5,00.

Далі в рейтингу претендентів на "Золотий м'яч-2025" йдуть бразильський хавбек "Барселони" Рафінья та нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах. Коефіцієнт на перемогу кожного з них складає 17,00.

Топ-5 замикає французький форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе, на тріумф якого пропонують поставити з коефіцієнтом 26,00.

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" відбудеться у понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле. Початок урочистого заходу – о 21:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція церемонії вручення "Золотого м'яча-2025".

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie