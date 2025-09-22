- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Букмекери назвали головного фаворита на отримання "Золотого м'яча-2025"
Нагороду вручать 22 вересня в Парижі.
Букмекери оновили котирування на володаря "Золотого м'яча-2025".
На думку аналітиків, головним фаворитом на отримання призу найкращому футболісту світу від France Football є франзуцький півзахисник ПСЖ Усман Дембеле.
На перемогу Дембеле букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,27.
Минулого сезону 28-річний вінгер допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.
На другому місці розташувався 18-річний іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль – 5,00.
Далі в рейтингу претендентів на "Золотий м'яч-2025" йдуть бразильський хавбек "Барселони" Рафінья та нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах. Коефіцієнт на перемогу кожного з них складає 17,00.
Топ-5 замикає французький форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе, на тріумф якого пропонують поставити з коефіцієнтом 26,00.
Церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" відбудеться у понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле. Початок урочистого заходу – о 21:00 за київським часом.
На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція церемонії вручення "Золотого м'яча-2025".
Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".