Букмекери назвали головного фаворита на отримання "Золотого м'яча-2025"

"Золотий м'яч" / © Associated Press

Букмекери оновили котирування на володаря "Золотого м'яча-2025".

На думку аналітиків, головним фаворитом на отримання призу найкращому футболісту світу від France Football є франзуцький півзахисник ПСЖ Усман Дембеле.

На перемогу Дембеле букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,27.

Минулого сезону 28-річний вінгер допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

На другому місці розташувався 18-річний іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль – 5,00.

Далі в рейтингу претендентів на "Золотий м'яч-2025" йдуть бразильський хавбек "Барселони" Рафінья та нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах. Коефіцієнт на перемогу кожного з них складає 17,00.

Топ-5 замикає французький форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе, на тріумф якого пропонують поставити з коефіцієнтом 26,00.

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" відбудеться у понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле. Початок урочистого заходу – о 21:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція церемонії вручення "Золотого м'яча-2025".

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".