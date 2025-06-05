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Букмекери назвали головних фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу
Перший розіграш оновленого Клубного чемпіонату світу з футболу відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.
Букмекери назвали фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.
На думку аналітиків букмекерських контор, найбільші шанси виграти турнір має мадридський "Реал". Тріумф "вершкових", на чолі яких дебютує Хабі Алонсо, оцінений коефіцієнтом 4,50.
До топ-3 головних претендентів на перемогу в турнірі також входять "Манчестер Сіті" (5,50), ПСЖ (6,00) і "Баварія" (6,50).
Це буде перший розіграш Клубного чемпіонату світу в новому розширеному форматі за участю 32 команд з шести футбольних конфедерацій.
Під час жеребкування 32 клуби були розподілені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці та володарі других місць з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу.
КЧС-2025 триватиме від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.
Фінальний матч турніру відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.
Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.