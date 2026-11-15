Букмекери оцінили шанси Світоліної проти росіянки у фіналі Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

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У неділю, 15 листопада, українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) зіграє з безпрапорною росіянкою Міррою Андрєєвою (№3 WTA) у фінальному матчі Підсумкового турніру WTA.

Орієнтовний час початку поєдинку — о 22:00 за київським часом.

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Це буде четверта очна зустріч тенісисток. Раніше Світоліна тричі грала проти Андрєєвої та здобула одну перемогу. Востаннє тенісистки перетиналися на старті нинішнього Підсумкового турніру — тоді українка зазнала поразки з рахунком 4:6, 0:6.

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Прогноз букмекерів на матч Cвітоліна — Андрєєва

На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є Андрєєва. На перемогу тенісистки з країни-окупантки приймаються ставки з коефіцієнтом 1,33. На виграш Світоліної можна поставити з коефіцієнтом 3,10.

Світоліна утретє в кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го — стала фіналісткою.

Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі Україна вперше була представлена двома тенісистками. Крім Світоліної, тут також грала Марта Костюк, яка на дебютних змаганнях такого рівня зазнала трьох поразок і не вийшла до плейоф.

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