- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 264
- Час на прочитання
- 2 хв
Буковина — Динамо: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Кубка України
Поєдинок відбудеться 21 квітня на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі.
У вівторок, 21 квітня, чернівецька "Буковина" позмагається з київським "Динамо" в матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
Через те, що домашній стадіон "Буковини" у Чернівцях не відповідає вимогам для проведення півфіналу Кубка України, поєдинок відбудеться на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
У чвертьфіналі турніру "Буковина" в серії пенальті перемогла ЛНЗ, а "Динамо" розібралося з "Інгульцем".
Де дивитися матч Буковина — Динамо
В Україні поєдинок "Буковина" — "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Прогноз букмекерів на матч Буковина — Динамо
Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,55. Нічия — 4,00. Виграш чернівецького клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку — 6,33.
На прохід "біло-синіх" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,20. Підсумковий тріумф "Буковини" з урахуванням можливої серії пенальті оцінений коефіцієнтом 4,75.
Цікаво, що "Динамо" та "Буковина" зустрічалися у півфіналі минулого розіграшу Кубка України. Тоді столичний клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.
Наразі "Динамо" посідає п'яте місце в УПЛ, а "Буковина" впевнено лідирує у Першій лізі та вже гарантувала собі вихід до елітного дивізіону, де востаннє грала ще в сезоні-1993/94.
В іншому півфінальному матчі Кубка України зустрінуться харківський "Металіст 1925" та ще один представник Першої ліги — "Чернігів. Гра відбудеться у середу, 22 квітня, у Житомирі та розпочнеться о 18:00.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".