Буковина — Динамо: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Кубка України

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 21 квітня, чернівецька "Буковина" позмагається з київським "Динамо" в матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Через те, що домашній стадіон "Буковини" у Чернівцях не відповідає вимогам для проведення півфіналу Кубка України, поєдинок відбудеться на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

У чвертьфіналі турніру "Буковина" в серії пенальті перемогла ЛНЗ, а "Динамо" розібралося з "Інгульцем".

Де дивитися матч Буковина — Динамо

В Україні поєдинок "Буковина" — "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогноз букмекерів на матч Буковина — Динамо

Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,55. Нічия — 4,00. Виграш чернівецького клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку — 6,33.

На прохід "біло-синіх" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,20. Підсумковий тріумф "Буковини" з урахуванням можливої серії пенальті оцінений коефіцієнтом 4,75.

Цікаво, що "Динамо" та "Буковина" зустрічалися у півфіналі минулого розіграшу Кубка України. Тоді столичний клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Наразі "Динамо" посідає п'яте місце в УПЛ, а "Буковина" впевнено лідирує у Першій лізі та вже гарантувала собі вихід до елітного дивізіону, де востаннє грала ще в сезоні-1993/94.

В іншому півфінальному матчі Кубка України зустрінуться харківський "Металіст 1925" та ще один представник Першої ліги — "Чернігів. Гра відбудеться у середу, 22 квітня, у Житомирі та розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".