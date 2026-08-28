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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Буковина — Динамо: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 4-го туру УПЛ

Поєдинок відбудеться 31 серпня у Кам'янці-Подільському.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Буковина" — "Динамо"

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 31 серпня, чернівецька "Буковина" зустрінеться з київським "Динамо" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться у місті Кам'янець-Подільський на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва. Гра розпочнеться о 18:00.

Минулого сезону "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, лише втретє у своїй історії залишившись без медалей чемпіонату України. "Буковина" стала чемпіоном Першої ліги і повернулася до елітного дивізіону, де востаннє виступала ще в сезоні-1993/94.

Новий сезон УПЛ кияни розпочали двома перемогами і з 6 очками посідають четверту позицію в турнірній таблиці. "Буковина" двічі зіграла внічию та одного разу програла, наразі з 2 балами перебуваючи 13-й сходинці.

Де дивитися матч Буковина — Динамо

В Україні поєдинок "Буковина" — "Динамо" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Буковина — Динамо

Фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу підопічних Ігоря Костюка можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия — 4,60. Виграш "Буковини" — 7,80.

Раніше повідомлялося, що у "Динамо" розповіли, в якому стані стадіон імені Лобановського після атаки росіян на Київ.

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