"Буквально живу цими новинами": Яремчук - про успіхи ЗСУ на фронті

Нападник збірної України та бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук вірить, що останні новини про деокупацію українських територій - це лише початок українських перемог у війні з Росії.

Про це футболіст сказав у коментарі пресслужбі УАФ напередодні матчу проти Шотландії у Лізі націй.

"Особисто я зараз буквально живу цими новинами. Пишаюся тим, що я українець, пишаюся тим, що у нас такий сильний і єдиний народ, що у нас така сильна армія і сильний президент. І, звичайно, щасливий тому, що ми просуємося на фронті, що українці знову і знову доводять, що вони сильні не тільки словами, але і діями. І, сподіваюся, це лише початок!" - сказав він.

Також Яремчук зазначив, що для збірної зараз головне добре підготуватися до майбутнх поєдинків.

"Українцям потрібні позитивні емоції, тому нам потрібна лише перемога. У нас є все для досягнення такого результату, ми давно граємо разом, всі один одного знаємо і на футбольному полі, і за його межами. Тому головне зараз — добре підготуватися і принести три очки для України.

Так, ми пам’ятаємо наш недавній успіх з Шотландією в плейоф відбору ЧС-2022, але не можна виходити на поле з думками про минулі успіхи. Пам’ятати про перемоги потрібно, але досягти нових результатів такі думки ніяк не допоможуть. Це вже історія, приємна історія, але на ній ти не побудуєш майбутнє. Тому треба з максимальною віддачею готуватися до наступних матчів — тільки тоді буде результат", - додав форвард.

За словами футболіста, Україна має шанси повторно перемогти Шотландію.

"Я завжди говорив і повторюся знову: незалежно від того, з ким ти граєш, до матчу шанси 50 на 50. У збірної Шотландії дуже сильна збірна. Буде важко. Тим більше, за нашого суперника вболіватиме повний стадіон. Але у нас є особлива мотивація — радувати українців гарною грою, голами. Радувати цим наших воїнів, які зараз віддають за нас свої життя. У ситуації, що склалася, жодних виправдань нам бути не може — ми повинні виходити на полі і віддаватися на сто відсотків", - вважає він.

Нагадаємо, що поєдинок Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго у середу, 21 вересня. Початок - 21:45. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.

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