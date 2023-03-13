"Була абсолютно шокована тим, що почула": Цуренко знялася з матчу проти білоруски на турнірі в США

Українська тенісистка Леся Цуренко не вийшла на матч третього кола турніру WTA1000 в американському Індіан-Веллсі проти білоруски Аріни Соболенко.

Організатори оголосили про зняття українки з поєдинку за кілька хвилин до його початку. За їхніми словами, Цуренко відмовилася зіграти з "особистих причин".

Сама ж українка в інтерв'ю btu.org.ua розповіла, що причиною зняття зматчу проти білоруски стала панічна атака. Це сталося через її розмову з CEO WTA Стівом Саймоном на тему війни, яку Росія за підтримки Білорусі продовжує вести проти України.

"Причиною відмови стала панічна атака. Офіційно буде написано "особисті причини", але фактично це проблеми з диханням і, можна сказати, істерика. Кілька днів тому у мене була розмова з нашим СЕО WTA Стівом Саймоном, і я була абсолютно шокована тим, що почула. Він сказав мені, що сам він війну не підтримує, але якщо гравці з Росії та Білорусі її підтримують, то це тільки їхня власна думка, і думка інших людей не повинна мене засмучувати. Водночас він зазначив, що якби з ним таке відбувалося і він був би на моєму місці, то він почувався би жахливо.

Крім того, він висловив упевненість у тому, що росіяни і білоруси повернуться на Олімпіаду, і сказав, що це станеться саме так, як відбувається зараз у тенісі. Також він сказав, що "фейрплей" та олімпійські принципи не порушені, а якраз навпаки. Саме той факт, що вони виступлять на Олімпіаді, і покаже, що ці принципи працюють, що всі рівні і всі мають можливість там виступати. На запитання чи розуміє він, що говорить мені це під час активної фази військової агресії Росії в моїй країні, він сказав, що так, і це його думка.

Я була абсолютно шокована цією розмовою і вже в минулій грі (проти Донни Векич – прим.) було неймовірно складно грати, складно зібратися і сьогодні, коли настав час йти на корт, у мене почалася панічна атака і я просто не змогла туди вийти. Дуже сподіваюся, що зможу всю цю інформацію перетравити і буду більш готова до наступного турніру", – сказала Цуренко.

Цуренко зазначила, що вона разом з іншими українськими тенісистами запросила розмову з Радою директорів WTA щодо слів Саймона у цій розмові.

"Про мою розмову зі Стівом знають тільки гравці з нашої групи, з ким ми постійно на зв'язку, знає Еліна. Усі також шоковані. Ми попросили організувати конференц-кол із Радою директорів WTA, щоб порушити там питання, як така людина, як Стів Саймон, може бути лідером у WTA, і що нам з усім цим робити. Як нам далі розуміти, що наша організація хоч якось захищає наші права. Я просто не розумію, як сталося в цьому світі, що потрібно пояснювати такі речі. Це дуже дивно і дуже боляче", – резюмувала українка.

Через відмову від матчу проти Соболенко, яка виступає на турнірі в нейтральному статусі, Цуренко отримала технічну поразку. На змаганнях в Індіан-Веллсі вона стартувала з кваліфікації і дійшла до 1/16 фіналу вперше від 2019 року на цих кортах.

Зазначимо, що це перший випадок зняття тенісиста чи тенісистки з України з матчу проти гравців з Росії чи Білорусі 2023 року.

Після зняття Цуренко на турнірі в Індіан Веллсі більше не залишилося представниць України. У третьому раунді вилетіла Ангеліна Калініна, а ще раніше – Даяна Ястремська (друге коло) та Марта Костюк (перше коло).

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