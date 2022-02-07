"Була виховним заходом": тренер "Сампдорії" пояснив зворотню заміну Супряги в матчі Серії А

Українець дебютував у футболці "блучерк'яті", однак незабаром знову сів на лаву запасних.

Головний тренер "Сампдорії" Марко Джампаоло прокоментував зворотню заміну українського форварда Владислава Супряги в матчі 24-го туру італійської Серії А проти "Сассуоло".

На 36-й хвилині зустрічі за рахунку 2:0 на користь своєї команди 21-річний українець замінив травмованого Маноло Габб'ядіні, проте вже на 59-й хвилині Джампаоло несподівано зняв Супрягу з поля, випустивши замість нього Андреа Конті.

"Супряга вийшов на поле, тому що Габб'ядіні отримав травму, а я хотів зберегти початкову схему. Так вийшло, що єдиним нападником у моєму розпорядженні був Супряга, який нещодавно прибув.

У другому таймі я зрозумів, що дриблінг від "Сассуоло" може зробити нас уразливими, тому я вирішив випустити Конті на фланг. Довелося пожертвувати Супрягою, але після цього ми грали спокійно та злагоджено. Знаю, що з психологічної точки це могло бути важким рішенням, але нам була потрібна злагоджена командна гра.

Супряга не знає мови. Нам потрібен перекладач, щоб розуміти одне одного. Але я думаю, що він зрозумів, що означає ця заміна. Скажемо, що вона була виховним заходом", - наводить слова Джампаоло TuttoMercatoWeb.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 4:0 на користь генуезької команди.

Після перемоги "Сампдорія" з 23 балами закріпилася на 16-му місці в турнірній таблиці Серії А. "Сассуоло" має 29 очок і 12-ту сходинку.

У наступному поєдинку Серії А "блучерк'яті" 13 лютого на виїзді зіграють з "Міланом".

Раніше ТСН Проспорт писав, що "Сампдорія" представила Супрягу українською мовою.

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