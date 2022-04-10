Булеца продає переможний "Срібний м’яч" чемпіонату світу U-20, щоб допомогти українській армії

Футболіст пожертвував найціннішу нагороду.

Півзахисник "Дніпра-1" Сергій Булеца долучився до благодійного аукціону, отримані кошти з якого підуть на допомогу Збройним силам України.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

23-річний українець виставив на торги свій "Срібний м’яч", який йому вручили на переможному для України чемпіонаті світу U-20.

Стартова ціна – 10 000 гривень. Крок – 1 000 гривень.

Аукціон завершиться у п'ятницю 15 квітня о 15.00.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан продав на аукціоні золоту медаль з переможного Чемпіонату світу U-20, щоб виручити кошти для захисників України - Нацгвардії, ЗСУ та тероборони.

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