Були шоковані: опубліковано відео реакції Усика та Джошуа на швидкий нокаут у бою Паркер – Баколе

Схоже, українець і британець не очікували, що поєдинок закінчиться уже в другому раунді.

Мережею розлетілося відео емоційної реакції володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та ексчемпіона Ентоні Джошуа на перемогу Джозефа Паркера над Мартіном Баколе у бою, який відбувся 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Новозеландець нокаутував конголезького боксера уже в другому раунді, зваливши його на канвас потужним оверхендом.

Схоже, такий розвиток подій став несподіванкою для українця та британця, які стежили за цим поєдинком у рингсайді, сидячи один біля одного. Обоє боксерів бурхливо відреагували на побачене.

Додамо, що Усик і Джошуа є колишніми суперниками. Вони двічі зустрічалися в ринзі – у вересні 2021-го та серпні 2022 року. Обидва бої завершилися перемогами українця, який спершу відібрав у британця чемпіонські пояси, а потім їх захистив.

Зазначимо, що Олександр прибув до Ер-Ріяда, аби побачити бій між володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа і Паркером. Очікувалося, що переможець стане наступним суперником українця. Однак за кілька днів до поєдинку Дюбуа знявся через вірусну інфекцію. Його погодився замінити Баколе, який раніше пригрозив "вирубити" Усика.

Таким чином, Паркер успішно захистив тимчасовий пояс WBO в надважкій вазі. Тоді як Дюбуа зберіг титул IBF і може провести об'єднавчий поєдинок з Усиком. Нещодавно українець заявив, що в найближчому бою хоче знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Усик залишив вечір боксу в Саудівській Аравії перед боєм росіян за звання "абсолюта".

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