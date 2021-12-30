"Були вражені": вундеркінд "Динамо" розповів про інтерес до нього з боку "Баварії"

"Були вражені": вундеркінд "Динамо" розповів про інтерес до нього з боку "Баварії"

18-річний Самба Діалло привернув до себе увагу європейського гранда.

Півзахисник юнацької команди "Динамо" Самба Діалло, який нещодавно подовжив контракт із киянами, розповів, що після матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Баварії" з ним контактували представники мюнхенського клубу.

"Після матчу з "Баварією" в Юнацькій лізі УЄФА зі мною зв'язувалися офіційні особи німецького клубу. Вони були вражені, адже їм дуже сподобався мій виступ", - сказав Діалло в інтерв'ю YouTube-каналу itv Senegal.

Зазначимо, що цього сезону "Динамо" двічі обіграло "Баварію" в Юнацькій лізі УЄФА. У Мюнхені "біло-сині" розгромили однолітків із Німеччини з рахунком 4:0. Діалло в тому матчі оформив дубль. А в Києві команда Ігоря Костюка мінімально здолала мюнхенців - 2:1.

У поточному сезоні Юнацької ліги УЄФА Діалло провів 6 матчів та забив 5 голів. 18-річний сенегалець є найкращим бомбардиром "Динамо" у внутрішній юнацькій першості.

"Біло-сині" завершили груповий етап Юнацької ліги УЄФА на другому місці після "Бенфіки", випередивши "Барселону" та "Баварію".

В 1/16 фіналу підопічні Ігоря Костюка зіграють проти "Депортіво" U-19 (Іспанія).

Читайте також:

Обійшов Бущана та Циганкова: чемпіон України визначив найкращого гравця року

Луческу встряг у скандал в Румунії: тренер "Динамо" звинуватив ЗМІ в продажності, йому відповіли

Луческу запропонував рідному клубу 12 футболістів київського "Динамо"