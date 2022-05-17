"Були зґвалтування дітей і жінок": легіонер "Динамо" порівняв війну в Україні з вторгненням Росії до Грузії

"Були зґвалтування дітей і жінок": легіонер "Динамо" порівняв війну в Україні з вторгненням Росії до Грузії

Грузинський півзахисник київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі, який на правах оренди виступає за краківську "Віслу", поділився думками про повномаштабну війну Росії проти України.

21-річний футболіст пригадав, як 2008 року російські війська вторглися до Грузії та чинили звірства проти мирного населення.

В інтерв'ю Футбол NEWS хавбек розповів, що через це відчуває ненависть до Російської Федерації.

"У Грузії була така сама ситуація. Забрали у нас території та збиралися йти на столицю Грузії Тбілісі. І в нас були жахливі смерті, були зґвалтування дітей і жінок. Я думав, що це президент у них поганий, а не люди. Але це роблять військові, вони ж не роботи. Для мене цей народ перестав існувати, коли я побачив, що вони роблять з дітьми, жінками. У мене просто ненависть до слова "Росія".

Згадую Україну як свій дім. Я там виріс. Я там знаю кожен кут, особливо у Києві. І до жодного місця так не можу звикнути, як до Києва. Я вважаю Київ своїм домом.

Коли я дивлюся відео, як звичайні люди крадуть танки, то дивуюсь їхній сміливості. Бачив багато відео та фото, як люди стоять перед танком і зупиняють (окупантів - прим.). Це показує силу українського народу", - сказав Цитаїшвілі.

Нагадаємо, Георгій є вихованцем київського "Динамо", виступав за юнацьку та молодіжну команди "синьо-жовтих", а 2019 року завоював титул чемпіона світу зі збірною України U-20. Однак згодом півзахисник вирішив скористатися своїм грузинським корінням і на дорослому рівні представляти національну команду цієї країни.

"Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", - Резніков про евакуацію з "Азовсталі"

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