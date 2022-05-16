Було 27 років: колишній футболіст "Барселони" загинув у ДТП

Було 27 років: колишній футболіст "Барселони" загинув у ДТП

Ексгравець молодіжної команди "Барселони" та збірної Аргентини (U-20) Максі Ролон загинув в автомобільній катастрофі.

Трагічний інцидент з колишнім футболістом "синьо-гранатових" стався в Аргентині. 27-річний Максі Ролон загинув у ДТП разом зі своїм братом.

Як повідомляє видання Ole, автомобіль, в якому перебував Максі та його брат, вилетів з траси та врізався в дерево.

Повідомляється, що водій та пасажир померли на місці до прибуття швидкої допомоги та поліції.

Зазначимо, що Максі Ролон виступав за другу команду "Барселони", а також за кілька клубів у Південній Америці та на Близькому Сході. У складі "блаугранас" нападник виграв Юнацьку лігу УЄФА 2014 року, а з молодіжною збірною Аргентини став чемпіоном Південної Америки U-20.

Каталонський клуб висловив співчуття рідним і близьким свого колишнього форварда.

"Ми вражені смертю Максі Ролона, який виступав за молодіжну команду "Барселони" від 2010 до 2016 року. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття та повну підтримку його сім'ї. Спочивай з миром", - йдеться в заяві "синьо-гранатових".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що родич футболіста збірної України загинув на війні з російськими окупантами.

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