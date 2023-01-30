Було 28 років: український футболіст загинув у боях під Бахмутом

Руслан Курдас віддав життя на війні з російськими окупантами.

Життя ще одного українського спортсмена обірвалося з вини російських загарбників. Під Бахмутом Донецької області загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас.

Трагічну звістку повідомив пресаташе футбольного клубу "Скорук" Дмитро Москаленко у Facebook.

Курдас – вихованець запорізького футболу. Він дебютував у професійному футболі 2011 року, відігравши 12 матчів у складі "Динамо" з Хмельницького. Також виступав на позиції правого захисника в командах "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

Загалом на професійному рівні Руслан провів 71 матч і забив два голи.

2018 року Курдас переїхав на Тернопільщину, де грав за чортківський "Кристал" у чемпіонаті області та аматорському чемпіонаті України, був капітаном команди – забив 19 голів у 54 матчах. Паралельно він працював вчителем з фізичного виховання у Чортківській гімназії №3.

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