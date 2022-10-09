Було 30 років: автор одного з найшвидших голів в історії футболу загинув в автокатастрофі

Відомий шотландський футболіст Гевін Стоукс трагічно загинув у ДТП.

Як повідомляє Daily Record, летальний інцидент трапився вранці 8 жовтня на кільцевій розв'язці в районі Торнвуд (Глазго).

Перебуваючи за кермом Mercedes GLC, Стоукс втратив керування, а його автомобіль перекинувся. Футболіст помер на місці аварії. Окрім Гевіна, більше в автокатастрофі ніхто не постраждав.

Стоукс здобув популярність як автор одного з найшвидших голів в історії футболу. Під час матчу за "Меріхілл" проти "Клайдбанка" 2017 року півзхахисник забив прямим ударом з центра поля уже на 2-й секунді гри.

Відео знаменитого гола Стоукса

Всю свою кар'єру Гевін провів на батьківщині, виступаючи за "Данді Юнайтед", "Аллоа Атлетік", "Меріхілл", "Кілбірні" та "Ірвін Мідоу". Також він захищав кольори збірних Шотландії U-16 і U-17. Останні три роки Стоукс перебував без клубу.

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