Було 30 років: автор одного з найшвидших голів в історії футболу загинув в автокатастрофі

Гевін Стоукс помер на місці аварії.
Відомий шотландський футболіст Гевін Стоукс трагічно загинув у ДТП.
Як повідомляє Daily Record, летальний інцидент трапився вранці 8 жовтня на кільцевій розв'язці в районі Торнвуд (Глазго).
Перебуваючи за кермом Mercedes GLC, Стоукс втратив керування, а його автомобіль перекинувся. Футболіст помер на місці аварії. Окрім Гевіна, більше в автокатастрофі ніхто не постраждав.
Стоукс здобув популярність як автор одного з найшвидших голів в історії футболу. Під час матчу за "Меріхілл" проти "Клайдбанка" 2017 року півзхахисник забив прямим ударом з центра поля уже на 2-й секунді гри.
Відео знаменитого гола Стоукса
Всю свою кар'єру Гевін провів на батьківщині, виступаючи за "Данді Юнайтед", "Аллоа Атлетік", "Меріхілл", "Кілбірні" та "Ірвін Мідоу". Також він захищав кольори збірних Шотландії U-16 і U-17. Останні три роки Стоукс перебував без клубу.
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