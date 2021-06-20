"Було б непогано": екстренер київського "Динамо" хотів би побачити матч збірних України і Росії на Євро-2020

Команди можуть зустрітися на стадії 1/4 фіналу турніру.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін поділився думкою про можливу зустріч збірних України та Росії на Євро-2020.

"Матч Росія - Україна? Чому б і ні? Взагалі ніколи не робив і не роблю акцент на нефутбольних моментах. Коли я там працював, мені було комфортно, ніхто мене не ображав. У мене там залишилося багато друзів.

Може, за допомогою такого матчу стосунки і змінилися б на краще... Футбол об'єднує у складних ситуаціях. Тому було б непогано, якби зіграли", - цитує Сьоміна "Спорт-експрес".

Сьомін очолював "Динамо" у 2007-2009 роках. Наприкінці грудня 2010 року він повернувся на пост головного тренера киян. З командою росіянин виграв Чемпіонат України та Суперкубок.

Перед заключним туром групового етапу Євро-2020 збірні України та Росії посідають другі місця у своїх квартетах.

Раніше ТСН Проспорт розглянув варіанти, коли Україна і Росія можуть перетнутися у фінальному турнірі Євро-2020.

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