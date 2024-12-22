"Було честю для мене": Усик розповів про підняття шаблі Мазепи в ринзі після перемоги над Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші підняв у ринзі оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи.

За словами українського боксера, це стало для нього честю.

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"Справжня шабля видатного українського гетьмана Івана Мазепи. Тримати в руках унікальний артефакт, якому понад 300 років, було честю для мене.

Століттями Росія паплюжила ім'я гетьмана Мазепи. Тепер воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує. Все тільки починається!" – написав Усик у себе в Instagram, виклавши фото з шаблею Мазепи.

Олександр Усик тримає у руках оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи / Фото: instagram.com/usykaa

Зазначимо, що шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці XVII століття. Вона зберігається в Україні та була привезена до саудівського Ер-Ріяда спеціально на бій Усика. Її презентація – важливий крок культурної дипломатії.

У ніч проти 22 грудня Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

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Тепер у послужному списку Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Сім з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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