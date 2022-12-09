Було лише 23 роки: рекордсмен України з паверліфтингу загинув у боях на Донбасі

Титулований український паверліфтер Ярослав Хібовський загинув у боях з російськими окупантами.

Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook.

Зазначається, що він загинув під час штурмових дій поблизу села Нетайлове Донецької області.

Хібовський родом із Вінниці був майстром спорту та рекордсменом України з паверліфтингу. Захисника України призвали на військову службу за контрактом. Він був головним сержантом механізованої роти. Захисникові було лише 23 роки.

Нагадаємо, що вихованець рівненського "Вереса" Володимир Киричук загинув на війні проти російських загарбників.

Читайте також:

У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу

Легендарний гравець збірної України з американського футболу загинув на війні з російськими окупантами

Український боксер загинув, захищаючи батьківщину від російських окупантів